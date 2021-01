Vice Lukaku, c’è l’annuncio: ”Milik il profilo migliore per l’Inter”

Vice Lukaku, c’è l’annuncio: ”Milik il profilo migliore per l’Inter”

A Radio tuttomercatoweb, l’agente Giocondo Martorelli ha parlato delle ultime in casa Inter: ”Su Eriksen non c’è niente al momento, nessuna richiesta specifica. Non può essere altrimenti visto lo stipendio che si ritrova. Eder? La vedo molto complicata, per me il miglior vice Lukaku è Milik. Gomez? Non credo vada all’Inter se non si muove Eriksen” ha detto.

