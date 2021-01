D’Ambrosio si è infortunato ieri nel match Sampdoria-Inter poco dopo il suo ingresso in campo. Ecco le ultime sulle condizioni fisiche del difensore nerazzurro

Piove sul bagnato in casa Inter. All’indomani del ko in casa della Sampdoria, per Antonio Conte non arrivano buone notizie su Danilo D’Ambrosio. Il difensore nerazzurro è stato costretto ad abbandonare il campo, un campo in condizioni pessime, poco dopo il suo ingresso al posto di Skriniar a causa di un infortunio che già nell’immediato è apparso serio. Stando al ‘Corriere dello Sport’, il classe ’88 potrebbe aver rimediato una distorsione al ginocchio sinistro, con il possibile interessamento del legamento collaterale.

Inter, esami per D’Ambrosio. Lukaku torna titolare con la Roma

Al momento non sembra che sia stato coinvolto il crociato, tuttavia per avere un quadro clinico più chiaro bisognerà attendere gli accertamenti clinici che potrebbero essere effettuati nella giornata di oggi o al massimo in quella di domani. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Di certo D’Ambrosio non sarà a disposizione di Antonio Conte per il big match di domenica all’Olimpico contro la Roma, dove invece è previsto il ritorno da titolare di Romelu Lukaku, in tandem con Lautaro Martinez.