Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima del big match Roma-Inter valevole per la diciassettesima giornata di Serie A

Prima di Roma–Inter, al microfono di ‘Sky Sport’, ha parlato Beppe Marotta soprattutto in merito alle ultime voci poco confortanti sui nerazzurri dal punto di vista economico, con la possibile cessione del club da parte di Suning. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Roma-Inter, Marotta: “In difficoltà come tutti, ma la proprietà è solida. Agente Eriksen e mercato, vi spiego”

“Voglio tranquillizzare i nostri tifosi, la proprietà e la società sono solide. Stiamo vivendo un momento di contrazione finanziaria come tutti, ma spesso queste voci portano a una compattezza maggiore di tutto il club. Sono molto positivo per il nostro futuro. Sull’istanza al Coni dell’agente di Eriksen? Queste sono dinamiche abitudinarie in un mondo un po’ particolare, ma posso solo rimarcare che la società adempirà a quelli che sono gli obblighi contrattuali. Calciomercato? Il fatto che non ci sia la possibilità di fare investimenti porta a valutare meglio quello che è già il nostro gruppo, sul mercato non ci sono opportunità e per questo pensiamo alla conferma dell’intera squadra“.