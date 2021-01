Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul talento Morutan, che il presidente dello Steaua Bucarest ha accostato con forza al club nerazzurro. L’agente fa chiarezza

In Romania si continua a parlare di un possibile approdo in Serie A, nello specifico all’Inter di Olimpiu Morutan, talento romeno di soli 21 anni in forza allo Steaua Bucarest. Tutta ‘colpa’ del presidente del club, Valeriu Iftime, che alcune settimane fa ha parlato pubblicamente di una offerta dei nerazzurri per il giovane e promettente trequartista.

Calciomercato, Inter su Morutan: parla l’agente

Intervistato da ‘ProX’, l’agente del ragazzo ha però fatto chiarezza ridimensionando i rumors e le stesse dichiarazioni del numero uno dello Steaua: “E‘ vero, parliamo con i migliori team europei, ma a causa della pandemia per loro è molto più difficile seguirlo dal vivo – le parole di Florian Volturar. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI – Per questo motivo, al momento, nessuno di questi club si lancia così facilmente per un possibile acquisto del cartellino”.

In scadenza nel giugno 2023, Morutan potrebbe costare sui 3-5 milioni di euro. A quanto pare su di lui ci sono pure altre società italiane, vedi il Napoli.