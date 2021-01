Fiorentina-Inter, Conte sorprende | Annuncio a sorpresa su Eriksen

Fiorentina-Inter, il tecnico Antonio Conte ha deciso un nuovo accorgimento tattico per Christian Eriksen che domani contro la formazione viola giocherà nella posizione di Marcelo Brozovic partendo dal primo minuto. L’allenatore nerazzurro si aspetta una buona prestazione dal calciatore danese

FIORENTINA-INTER CONTE INTERVISTA/ In vista della sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, domani alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina, il tecnico Antonio Conte è stato intervistato in esclusiva da RaiSport per avere un parere sulla partita. Queste le sue dichiarazioni: “E’ un trofeo, sicuramente conta per tutti. Ora affrontiamo la Fiorentina che avrà la nostra stessa idea, è un’ottima squadra che in campionato non sta esprimendo i suoi reali valori. E’ un ostacolo arduo se vogliamo continuare il nostro cammino, poi penseremo al campionato dove incontreremo una delle squadre più forti del torneo“. Per quanto riguarda l’aspetto tattico della partita, l’allenatore nerazzurro ha voluto informare su una novità importante: innanzitutto l’impiego dal primo minuto di Christian Eriksen e poi anche un accorgimento tattico. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Ecco le sue spiegazioni in merito: “Nella carriera di un giocatore ci sono momenti favorevoli e sfavorevoli, bisogna sempre avere carattere per uscire dalle difficoltà. Per quanto riguarda Eriksen, abbiamo avuto tempo per lavorare con lui da un punto di vista tattico provandolo nella posizione di play, quella che riveste Brozovic. Domani mi aspetto delle grandi risposte da lui in questa posizione”.