Le dichiarazioni di Cesare Prandelli alla vigilia di Fiorentina-Inter, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia

“Teniamo molto a questa manifestazione”. Prandelli ‘avvisa’ l’Inter alla vigilia della gara del ‘Franchi’ valevole per gli ottavi di Coppa Italia. “Chi scenderà in campo cercherà di mettere in difficoltà i nerazzurri – ha aggiunto in conferenza stampa il tecnico viola – Ce la giocheremo a viso aperto, ben sapendo che dovremo curare la fase difensiva. Il fatto che domenica ci sia Inter-Juventus non sarà un vantaggio, sono certo che verranno qui per vincere. Quando arrivi agli ottavi, nessuno vuole snobbare l’appuntamento”. Per tutte le altre news di mercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Fiorentina-Inter, Prandelli: “Con la Roma venti minuti spettacolari. Conte? Ognuno gestisce il rapporto con i propri dirigenti con la sua natura”

“Terracciano giocherà sicuramente dal primo minuto – ha svelato Prandelli – Ha iniziato la stagione da titolare in coppa ed è un portiere affidabilissimo. Sul resto della formazione, vedremo oggi dopo la rifinitura. Come ho visto l’Inter all’Olimpico? Quest’anno vedo tante partite nella partita: ha fatto venti minuti spettacolari, la partita sembrava chiusa e invece la Roma ha trovato le posizioni. C’è poca continuità nei novanta minuti, è una stagione molto strana. Non so se ciò sia dovuta all’evoluzione del nostro calcio o al momento che stiamo vivendo”. No comment, infine, sulle ‘frecciate’ di Conte all’indirizzo del club in ottica calciomercato: “Ognuno gestisce il rapporto con i propri dirigenti con la sua natura. Non faccio commenti, leggo e ascolto”.