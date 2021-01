By

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima del match Fiorentina-Inter valevole per gli ottavi di Coppa Italia

A ‘Rai Sport’ prima di Fiorentina-Inter, sfida valevole per gli ottavi di Coppa Italia, Beppe Marotta ha confermato le voci riguardo l’esistenza di una trattativa (con Bc Partners) per la cessione della società da parte del gruppo Suning. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter aperto: affare in famiglia se parte Pinamonti

“La proprietà sta valutando le opportunità nell’interesse dell’Inter e nel rispetto del blasone del club – le parole dell’Ad nerazzurro – Detto questo, la dirigenza da me rappresentato sa di agire in un contesto societario molto solido e compatto. Queste voci, quindi, non ci devono condizionare”.