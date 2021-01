Le ultime informazioni raccolte da Interlive.it su Florian Neuhaus, nelle scorse ore riaccostato al club nerazzurro

Da avversario in Champions a possibile futuro acquisto, parliamo di Florian Neuhaus che nelle scorse ore la ‘Bild’ ha nuovamente riaccostato ai nerazzurri. Il quotidiano tedesco ha riparlato di un interesse da parte dell’Inter per il centrocampista classe ’97, notizia che ha trovato assolute conferme nelle informazioni raccolte da Interlive.it.

LEGGI ANCHE >>> Inter, trattativa per la cessione del club | Marotta conferma

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Possibile operazione con Mourinho: le ultime

Calciomercato Inter, ultime INTERLIVE sull’interesse per Neuhaus

Alla dirigenza di viale della Liberazione piace, anche se di concreto ora non risulta esserci nulla. E’ un nome che può diventare qualcosa di più in vista del prossimo calciomercato estivo e in ottica di un restyling della mediana. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Il 23enne è una mezz’ala offensiva sia tecnica che fisica e quest’anno, perlomeno fino ad adesso, ha totalizzato 5 gol e 4 assist. Fa parte di un’agenzia con la quale l’Inter intrattenè dei rapporti già in passato per il terzino Henrichs, ora in prestito al Lipsia mentre al tempo militava ancora nel Bayer Leverkusen ed era un giovane di grandi prospettive. Ciò comunque non è detto possa essere un punto in favore dei nerazzurri, che per mettere le mani su Neuhaus dovrebbero superare una concorrenza di grido, con il Bayern in testa, e ‘accontentare’ una bottega molto cara come quella del Borussia M’Gladbach. In Germania scrivono che il ragazzo ha una clausola da 40 milioni di euro.