Oggi è andato in scena il consiglio straordinario dell’Inter. Al termine la società nerazzurra ha diramato all’agenzia Ansa una nota ufficiale

Oggi in casa Inter è andato in scena un Consiglio d’Amministrazione straordinario da remoto a cui avrebbe partecipato, in collegamento dalla Cina, anche il presidente Steven Zhang che sappiamo essere in trattativa col fondo Bc Partners per la possibile cessione del club. Al termine, la società nerazzurra ha diramato all”Ansa’ una sorta di nota ufficiale.

Come riporta l’Agenzia, il Cda interista fa sapere che “continuerà a supportare il management nella gestione societaria al fine di garantire la stabilità operativa e sportiva del Club“, il tutto nonostante la contrazione dei ricavi per la pandemia. L’esercizio 2020/2021 – aggiunge in conclusione la nota dell’Inter – si conferma impattato dagli effetti della pandemia da Covid-19, con una contrazione dei ricavi”.