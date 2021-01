Tra i calciatori in uscita dall’Inter c’è il solito Ivan Perisic che ha però un ingaggio pesante. Ipotesi di scambio col Chelsea: affare complesso

Nella lista dei partenti dell’Inter continua ad esserci Ivan Perisic che non è riuscito a rilanciarsi in questa prima metà di stagione in nerazzurro. Il croato aveva ritrovato una dimensione internazionale lo scorso anno alla corte del Bayern Monaco, salvo rientrare nel club di Suning per mancato accordo tra le società in merito al riscatto. Fin qui sei mesi deludenti per l’esterno di Conte, impiegato spesso e volentieri però fuori ruolo da quinto di centrocampo o addirittura da seconda punta. Una situazione che non ha contribuito ad esaltare le qualità di Perisic che è sempre sul mercato in attesa di una possibile nuova destinazione. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Perisic in uscita: intrigo col Chelsea

Perisic è dunque in uscita ma resta difficile piazzarlo per via di età e ingaggio vicino ai 6 milioni di euro. A complicare il tutto c’è inoltre l’intenzione del croato di non andare a giocare in squadre di minor cabotaggio. L’Inter dal canto suo lo avrebbe proposto pure al Chelsea in prestito, in cambio di Emerson Palmieri.

Da Londra risposta negativa all’affare nonostante l’italo-brasiliano non sia al centro dei piani di Lampard. Perisic infatti non interessa al club londinese che cederebbe Emerson solo a titolo definitivo.