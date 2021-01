Pericolo Inter, Milik si allontana: ”Trattativa avviata con il Marsiglia”

Milik si allontana dall’Inter e dalla Serie A. Se Marotta voleva prenderlo a costo zero per giugno, ora le cose potrebbero cambiare in virtù delle dichiarazioni che arrivano da Marsiglia: Villas-Boas, infatti, ha confermato che il proprio ds lo sta trattando per un immediato trasferimento in Francia. Un duro colpo per Inter e Juventus che puntavano a prenderlo a costo zero.

