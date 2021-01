Inter-Juve, Costacurta: “A scontrarsi saranno due squadre che devono vincere”

Inter-Juventus, l’ex difensore Alessandro Costacurta ha voluto dare il suo parere sulla sfida di domani sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra Inter e Juventus. L’ex calciatore ha spiegato che entrambe le squadre dovranno giocare per vincere per non perdere terreno

INTER-JUVENTUS COSTACURTA/ Domani sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e in una cornice desolatamente vuota, per una partita così importante che ha fatto la storia della serie A, scenderanno in campo Inter e Juventus in un derby d’Italia che vede i nerazzurri davanti ai bianconeri di 4 punti, ma con la squadra di Andrea Pirlo che deve recuperare la gara casalinga con il Napoli. In merito a questa partita, ha voluto dare il suo parere l’ex difensore Alessandro Costacurta, che durante Sky Calcio Live ha dichiarato: “A scontrarsi saranno due squadre che devono vincere, se no si staccherebbero tanto. Due belle squadre, tanti giocatori, due grandi allenatori che vanno in direzioni diverse ma che sperano di incontrarsi prima o poi e che si vogliono molto bene… Una gran bella partita”.

