Calciomercato Inter: i nerazzurri puntano al cartellino di Rodrigo De Paul ma per gennaio l’affare sembra veramente complesso da attuare

Che Rodrigo De Paul sia uno dei giocatori più interessanti della Serie A è fuori di dubbio. Squadre del calibro di Juventus e Inter sono molto interessate al calciatore argentino in forze all’Udinese. Il suo prezzo di mercato si aggira attorno ai 35 milioni di euro. Tantissimi soldi, soprattutto nel calcio post Covid-19. I nerazzurri sembrerebbero averlo in pugno per l’estate come spiegato dal ‘Tuttosport’. Per il centrocampista classe 1994, però, Marotta e soci vorrebbero provare ad accelerare i tempi. Come anticipato da Interlive pochi giorni fa, infatti, la ‘Beneamata’ starebbe valutando di effettuare il colpo di mercato già a gennaio. Il possibile affare è complicato, difficile che la famiglia Pozzo lasci andare un suo pupillo nel bel mezzo della stagione, ma ci proveranno lo stesso per il giocatore che piace moltissimo anche ad Antonio Conte oltre che alla dirigenza.

La chiave per arrivare a De Paul, comunque, sarebbe Christian Eriksen. Il fantasista con la sua uscita potrebbe finanziare il colpo. Per il Nazionale danese, però, molti club si sono fatti avanti solo con la formula del prestito, compreso il Tottenham di José Mourinho. L’ideale per l’Inter sarebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni, che permetterebbe al club di non fare una minusvalenza, ma ad oggi non si è mosso ancora nulla. Pur arrivasse la cessione, andrebbero considerate le volontà del club che ha chiarito più volte di non voler fare né entrate né uscite nella sessione invernale. Ma per Rodrigo De Paul, giocatore tanto duttile quanto pieno di talento, la porta potrebbe rimanere aperta, considerando che l’Udinese sarebbe disposto ad aprire al prestito di 18 mesi.