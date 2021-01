Il mercato in uscita dell’Inter è in fermento. Matias Vecino è da tempo in attesa di capire il proprio futuro e potrebbe finire in uno scambio

Neanche un minuto in stagione fin qui per Matias Vecino, reduce da molteplici problemi fisici e più in generale da un anno praticamente da dimenticare. L’uruguaiano non è più tornato quello di un tempo ed è da parecchio ormai fuori dai progetti di Conte e della stessa Inter che dal canto suo monitora il mercato in uscita a caccia di una possibile sistemazione per l’ex Fiorentina. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Cessione Inter, spunta un fondo svedese | Annuncio Ufficiale

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, Neuhaus nel mirino per l’estate: gli ostacoli

Calciomercato Inter, Vecino in lista di sbarco: idea con la Fiorentina

Vecino è da tempo un corpo estraneo all’Inter che sta provando ad offrirlo un po’ ovunque anche approfittando dell’ausilio di alcuni intermediari di mercato. Tra le squadre coinvolte ci sarebbe anche l’ex Fiorentina, affrontata e battuta peraltro in settimana in Coppa Italia ai supplementari.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Nuovo prestito Esposito, non fatta ma quasi: le ultime

Ipotesi di uno scambio di prestiti tra lo stesso Vecino e Kouame, che a Conte non dispiacerebbe visto rendimento il flop e problemi fisici continui di Sanchez. Arriva però il rifiuto da parte dei viola.