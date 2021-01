Calciomercato Inter: un incrocio di mercato davvero clamoroso favorirebbe il ritorni di Christian Eriksen al Tottenham. Tutti i dettagli

Christian Eriksen potrebbe fare ritorno in Inghilterra, direzione Tottenham grazie all’ex compagno di squadra Dele Alli. Secondo il ‘Sun’, tra il tecnico degli ‘Spurs’ José Mourinho e il trequartista inglese il rapporto sarebbe oramai ai ferri corti e proprio per questo, quest’ultimo potrebbe approdare al Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino. Il nativo di Milton Keynes vorrebbe lasciare il club londinese anche perché l’Europeo è alle porte – il giocatore classe 1996 accetterebbe di partire anche in prestito pur di giocare in maniera costante. Per tutte le altre news clicca QUI.

Lo stesso portale inglese spiega che se si liberasse un posto nel club di Daniel Levy, sarebbe fattibile il ritorno di Eriksen in Premier League. Il fantasista danese non rientra affatto nei piani di Antonio Conte e proprio per questo potrebbe essere ceduto. La volontà sarebbe quella di cedere il fantasista ex Ajax in prestito oneroso. Gli ostacoli sono l’ingaggio (7,5 milioni di euro) che il giocatore prende alla ‘Beneamata’, l’abbondanza in rosa della squadra britannica ma anche la situazione che gira attorno a Suning che pare avere la chiara intenzione di stoppare sia le entrate che le uscite sul mercato di gennaio. La partenza di Dele Alli, però, potrebbe cambiare la situazione rendendo possibile l’incrocio di mercato.