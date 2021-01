Inter: l’agente di Alessandro Bastoni ha elogiato il suo assistito con un complimento speciale e fatto chiarezza sulla questione rinnovo

Alessandro Bastoni è sempre più una certezza per l’Inter e per la Nazionale italiana. Il difensore nerazzurro è stato protagonista in positivo anche nel successo di ‘San Siro’ maturato dalla ‘Beneamata’ contro la Juventus (2-0) grazie ad un assist davvero prezioso che ha regalato il gol a Nicolò Barella. Per tutte le altre news clicca QUI. Ai microfoni di ‘Rai Radio1 Sport’, il suo agente Tullio Tinti è intervenuto elogiando il suo assistito, paragonandolo a Paolo Maldini e facendo chiarezza sulla questione rinnovo:

“Bastoni è un predestinato, alla sua età non ho mai visto nessuno giocare ai suoi livelli se non forse Maldini. Ha un futuro fantastico davanti, se lo merita. Rinnovo? In questo momento siamo fermi perché c’é una situazione generale economica non florida. Non è il momento ideale di trattare i rinnovi, quindi aspetteremo. Il problema, comunque, non sussiste perché il calciatore è bravo, può anche aspettare”.