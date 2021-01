Le ultime news Inter si concentrano su Alexis Sanchez e il suo nuovo infortunio. Ecco tutti i dettagli provenienti da Appiano Gentile

AGGIORNAMENTO 12.51 – Stando a ‘Calciomercato.it’ Conte può tirare un sospiro di sollievo: visitato dai medici ad Appiano, le condizioni di Sanchez non preoccupano. Il cileno sta bene, è alle prese solo con un affaticamento. Per lui nessun esame strumentale.

Conte rischia di tornare in grande emergenza nel reparto offensivo. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, c’è da registrare l’ennesimo infortunio stagionale di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno avrebbe rimediato un problema fisico sul finire della sfida con la Juventus di domenica sera, vinta 2-0 da Barella e compagni.

LEGGI ANCHE >>> Suning mette in vendita l’Inter | L’annuncio di Moratti

LEGGI ANCHE >>> Inter, le due B di Conte che fanno sorridere anche la nazionale | Bastoni e Barella

Inter, oggi esami per Sanchez: Conte in emergenza a Udine

Oggi il classe ’88 effettuerà dei controlli per conoscerà l’entità del guaio fisico. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI. Ad oggi il 32enne di Tocopilla, autore fin qui di 2 gol e 4 assist, potrebbe saltare la gara con l’Udinese in programma sabato ore 18 alla ‘Dacia Arena’, in tal caso il tecnico interista potrebbe fare davvero affidamento solo su Lukaku e Lautaro Martinez, considerato che Pinamonti è appena rientrato da un lungo infortunio.