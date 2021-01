L’Inter è ancora a caccia di un nuovo esterno sinistro di comprovata esperienza internazionale. Dal PSG idea a costo zero

La corsia di sinistra continua a rappresentare un pensiero costante nella mente della dirigenza dell’Inter che già in estate ha provato a più riprese a soddisfare i desideri di Antonio Conte, ritrovandosi però alla fine ad affidare il ruolo di vice-Young a Ivan Perisic. Il club meneghino ha quindi osservato profili come quelli di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, ma la vera occasione low cost potrebbe arrivare dal Paris Saint Germain. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Bernat a costo zero: le cifre del contratto

Vista l’attuale crisi finanziaria dovuta anche alla pandemia mondiale, l’Inter potrebbe sondare il mercato dei parametri zero. Tra questi spunta Juan Bernat, esterno mancino spagnolo del PSG che ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Il ragazzo è attualmente ancora ai box per via dell’infortunio ai legamenti che lo ha costretto ad un lungo stop.

L’Inter ci pensa e potrebbe offrirgli un accordo quadriennale da 4 milioni di euro annui. Cifre che porterebbero nel caso ad un totale di circa 24 milioni con decreto crescita che il governo sta per riattivare ufficialmente con un decreto attuativo.