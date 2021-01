Eriksen, il Leicester non molla: se parte può arrivare Torreira

Eriksen, il Leicester non molla: se parte può arrivare Torreira

In attesa di giocare la gara contro l’Udinese, l’Inter continua ad essere accostata a diverse trattative di mercato. Tra queste, in tema uscite, continua a rimbalzare il nome di Eriksen: destinazione Premier League, dove il Leicester non molla e ci proverà sino all’ultimo per farsi un bel regalo. D’altro canto, l’Inter spingerebbe su Torreira come sostituto, dando così a Conte il giocatore maggiormente funzionale per il proprio gioco.

