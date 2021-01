L’Inter ha attivato il piano rinnovi per mettere al sicuro i migliori talenti della rosa di Antonio Conte: da Lautaro a Bastoni

L'Inter, che sta viaggiando su ritmi molto elevati in campionato, sta vivendo però anche una fase di crisi e possibili cambiamenti al di fuori del terreno di gioco. Nonostante una situazione critica sul piano economico-finanziario e l'incertezza societaria dovuta ad una probabile cessione del club, Marotta e soci avrebbero attivato il piano rinnovi, utile a blindare i gioielli della rosa di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, caccia ai rinnovi: le cifre per Barella, Lautaro e Bastoni

Caccia ai rinnovi dunque per l’Inter che non vuole farsi scappare i migliori calciatori a disposizione in questo momento del tecnico salentino. Tra questi anche il giovane Alessandro Bastoni che al momento è il più vicino a firmare un prolungamento contrattuale fino al 2025 da 2,5 milioni di euro a stagione.

A seguire toccherà a Lautaro Martinez e Barella. Anche per l’attaccante e il centrocampista ci sarà un contratto con scadenza 2025. Per l’argentino 5 milioni netti l’anno più bonus, mentre per l’ex Cagliari un affare sui 4. Complessivamente, con un conteggio al lordo, l’Inter prevede un ‘investimento’ di circa 92 milioni, utili a confermare in rosa la spina dorsale della squadra ma anche ad abbassare il costo a bilancio dei giocatori.