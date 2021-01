Galeone non ha dubbi: ”Allegri perfetto per l’Inter”

Giovanni Galeone, ex mister del Pescara, al Corriere dello Sport indica Allegri come successore ideale di Conte all’Inter: “Max è uno che inventa, trova soluzioni e vince tra mille difficoltà, è pieno di risorse, per questo è molto bravo. Lo vedrei bene ovunque, dal Real Madrid all’Inter. La squadra nerazzurra, per struttura e organico, è la favorita per il titolo. Dopo aver vinto con la Juventus e il Milan, potrebbe farlo anche con l’Inter scrivendo la storia” ha concluso.

