La Juventus potrebbe mettere le mani su un bomber di recente riaccostato con forza all’Inter. Ecco tutti i dettagli dell’operazione

Prima di Udinese-Inter Marotta ha ribadito che il calciomercato invernale si è già chiuso, anche se in verità non si è mai aperto. La dirigenza interista non ha difatti nessun budget a disposizione per le vicende che ormai sanno tutti, tuttavia c’è ancora qualche residua possibilità che Antonio Conte possa quantomeno riuscire a ottenere un nuovo attaccante. Ovviamente previa uscita di Pinamonti, bloccato dallo stesso tecnico quando sembrava, anzi era in dirittura d’arrivo la sua cessione al Benevento.

Calciomercato Inter, niente Caicedo: possibile scambio Juve-Lazio

A proposito di bomber, per la precisione di un vice Lukaku, nelle ultime due settimane è tornato ad essere accostato con forza ai nerazzurri il nome di Caicedo. L’ecuadoregno in forza alla Lazio di Simone Inzaghi è in scadenza di contratto nel giugno 2022 e al momento le discussioni per il rinnovo sono totalmente ferme. E’ stato ipotizzato un tentativo di scambio con Ranocchia e poi con Vecino, due nomi che non possono certo suscitare l’interesse di Lotito. Caicedo in nerazzurro è quasi impossibile, non del tutto un suo possibile trasferimento a Torino, sponda Juventus che si sta muovendo sul mercato per un vice Morata. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

I bianconeri potrebbero mettere sul piatto uno scambio con Demiral, non entrato nelle ‘grazie’ di Pirlo. Il turco guadagna quanto Caicedo, circa 2 milioni, e andrebbe a colmare il vuoto in difesa lasciato dal grave infortunio di Luiz Felipe.