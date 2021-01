Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte alla vigilia del derby col Milan valevole per i quarti di Coppa Italia

“Servirà una grande prova di squadra”. Così Antonio Conte alla vigilia del derby col Milan in cui sarà in palio la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. “E’ una competizione che rispettiamo molto, domani conterà solo il passaggio del turno – ha sottolineato il tecnico dell’Inter al microfono di ‘Rai Sport’ – Ibrahimovic il più pericoloso dei rossoneri? Questo Milan non è solo Zlatan, ma una squadra composta da calciatori forti che sta facendo cose importanti”. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, possibile ‘ritorno’ sulla corsia mancina

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, si avvicina un altro talento | Le ultime

Inter-Milan, Conte: “Serve più cattiveria in zona gol. Sul momento no di Lukaku e Lautaro…”

“Domani, ma anche in generale dobbiamo essere più cinici – ha sottolineato Conte, rimarcando la mancanza di concretezza ai suoi giocatori che fino a questo punto della stagione è costata diversi punti e, si può dire, anche l’eliminazione dalla Champions – Quando arriviamo all’ultimo passaggio, o in zona conclusione, ci vuole più cattiveria, più determinazione”. Chiosa sul momento non felice del duo d’attacco titolare Lukaku-Lautaro: “Tutti gli attaccanti attraversano momenti poco felici, ma sono contento della loro partecipazione e abnegazione durante tutta la partita”.