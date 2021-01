Da Lukaku e Barella a Ibrahimovic e Kessie, ecco le probabili formazioni del derby Inter-Milan valevole per i quarti di Coppa Italia

E’ tutto pronto per il derby di stasera che metterà in palio la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Antonio Conte dovrebbe attuare un turnover ‘ragionato’ rilanciando Kolarov in difesa al posto di Bastoni. Davanti Lukaku dovrebbe essere affiancato da Sanchez, che così permetterà a Lautaro di rifiatare. Probabile rivoluzione sulle corsie esterne, con il ‘jolly’ Darmian e Perisic candidati a una maglia da titolare a svantaggio di Hakimi e Young. Possibile invece conferma di Vidal, a scapito di Gagliardini. Per le altre news sull’Inter CLICCA QUI. Sponda Milan, mister Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Donnarumma e forse del neo arrivato Mandzukic, di Tonali e Kalulu. Per loro tre sarà decisivo il test di questa mattina. Sulla trequarti dovrebbe rivedersi Saelemaekers, che con Brahim Diaz e Leao supporterà Ibrahimovic. L’arbitro sarà Valeri.

Probabili formazioni Inter-Milan

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku. All.: Conte

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjær, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Castillejo, Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli

Arbitro: Valeri di Roma 2