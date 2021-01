In casa Roma è scoppiato il caso Dzeko nelle scorse settimane e il bosniaco è stato accostato anche in ottica Inter. Novità però su un altro fronte

L’Inter continua a tenere d’occhio il mercato degli attaccanti di scorta, nonostante una situazione societaria incerta che in questo momento non fa presagire nuove entrate. Conte vorrebbe un vice Lukaku ma potrebbe doversi accontentare di mantenere in organico il giovane Andrea Pinamonti. Intanto negli ultimi giorni è stato fatto anche il nome di Edin Dzeko, in rotta con Fonseca a Roma ma che percepisce uno stipendio monstre che va al di fuori dei canoni attuali del club meneghino. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Eriksen si avvicina a Messi in una speciale classifica | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Inter, certezze sul nuovo logo | Un dettaglio rassicura i fan

Calciomercato Inter, corsa a Dzeko: apertura Juventus

Al netto dello stipendio sontuoso Dzeko potrebbe tornare in auge maggiormente per la Juventus come sottolineato da Luca Momblano che al canale Youtube di ‘Juventisbus’ ha ammesso: “Se il giocatore desse un feedback positivo per l’ammorbidimento dell’ingaggio, rispetto a quanto percepisce ora dalla Roma, potrebbe andare a Torino già a gennaio, diversamente no. E’ un giocatore che la Juventus prenderebbe volentieri per sei mesi, anche per un anno e mezzo“.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Milan, la serata (anche) di Kolarov e Perisic | La rivincita delle seconde linee

Niente Inter quindi per Dzeko che con qualora facesse un passo indietro dal punto di vista dell’ingaggio potrebbe finire alla Juventus. Al netto di tutto i nerazzurri non possono essere in corsa per il bosniaco che percepisce 7,5 milioni di euro annui: troppi per le attuali possibilità del club.