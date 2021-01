Non solo acquisti in campo ma anche cambiamenti in dirigenza per l’Inter, accostata in queste ore a Giuntoli. Il ds azzurro potrebbe portare un pupillo

Sono ore delicate in casa Inter per le sorti del club meneghino. Il tanto chiacchierato cambio di proprietà potrebbe infatti avere pesanti ripercussioni anche sull’organigramma della stessa società portando eventualmente a possibili cambiamenti dal punto di vista dirigenziale. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ un nome particolarmente apprezzato è quello di Cristiano Giuntoli, che vede la propria posizione in bilico in quel di Napoli dopo le ultime sessioni di mercato. L’Inter potrebbe valutarne un inserimento con la nuova proprietà.

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Eriksen si avvicina a Messi in una speciale classifica | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Inter, certezze sul nuovo logo | Un dettaglio rassicura i fan

Calciomercato Inter, Giuntoli porta Zielinski: scambio con Skriniar

Giuntoli però andrebbe a ricoprire più il ruolo di dopo Ausilio, che ha da poco rinnovato, piuttosto che la poltrona di Beppe Marotta. In caso di addio al Napoli e approdo all’Inter il ds ora in forza agli azzurri potrebbe provare a portare a Milano il pupillo Piotr Zielinski.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Milan, la serata (anche) di Kolarov e Perisic | La rivincita delle seconde linee

Per convincere il patron De Laurentiis l’Inter potrebbe mettere sul piatto un’offerta agli azzurri di scambio con Milan Skriniar. Il Napoli dal canto suo però chiede sui 60 milioni di euro e per accorciare il gap i nerazzurri potrebbero aggiungere allo slovacco una parte cash da 20 milioni.