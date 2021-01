Rinnovo Bastoni, incontro tra l’agente e Marotta

Come riporta tmw, in mattinata ci sarebbe stato un incontro tra l’agente di Bastoni, Tullio Tinti, e il duo di mercato nerazzurro Marotta-Ausilio. Le parti si sarebbero aggiornate in merito alla situazione del difensore mancino, uno degli assoluti protagonisti della stagione. Non è da escludere che la firma possa arrivare entro le prossime settimane.

