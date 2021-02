Perisic dice no: rifiutata doppia offerta dalla Bundesliga

Ivan Perisic ha detto no al ritorno di Germania. Secondo Sport1, avrebbe detto no ai sondaggi provenienti da Borussia Dortmund ed Herta Berlino, particolarmente interessati a lui per il finale di stagione. Perisic ha fatto sapere che prenderà in considerazione solo offerte da Liga o Premier League.

