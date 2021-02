Calciomercato Inter: i nerazzurri sarebbero ancora dentro alla trattativa con la Roma che prevede lo scambio fra Dzeko e Sanchez. I dettagli

Tra cambio di proprietà e la crisi economica dovuta al Coronavirus, l’Inter ha deciso di rimanere totalmente ferma sul mercato a gennaio. Tuttavia, Marotta e colleghi non hanno mai chiuso le porte per qualche colpo che aiutasse i nerazzurri a rinforzare la propria rosa. Una possibile trattativa che sembra essere quasi sfumata del tutto, è quella tra la ‘Beneamata’ e la Roma con protagonisti Sanchez e Dzeko. Quasi, però, dato che il mercato termina oggi e la parola fine non sembra essere ancora stata pronunciata da nessuna delle due parti. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’agente Alessandro Lucci, manager di Dzeko, tenterà il tutto per tutto per rendere possibile lo scambio. Difficile. La Roma si starebbe già guardando attorno per alcuni affari last minute (con il Liverpool per Origi e anche con il Barcellona). Ad oggi, però, sono tutte ipotesi decisamente in salita. Quella più probabile è che alla fine il centravanti bosniaco rimanga con i ‘Capitolini’ fino al termine della stagione dove poi una decisione dovrà essere presa: cessione della punta dei giallorossi o esonero del tecnico Paulo Fonseca.