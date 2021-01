Eder, qualora dovesse partire Pinamonti potrebbe essere lui a sostituirlo

Inter, società milanese decidesse di lasciar partire Andrea Pinamonti che per il momento non sta trovando spazio, solo tre presenze in stagione per lui, il suo sostituto potrebbe essere Eder che tornerebbe nella squadra meneghina dopo la sua esperienza allo Jiangsu Suning

INTER EDER-PINAMONTI AGGIORNAMENTO/ In attesa di conoscere il risultato di Roma-Verona che potrebbe costare caro, in caso di risultato negativo da parte della squadra giallorossa, al tecnico Paulo Fonseca, chiudendo ancora più definitivamente la possibilità di uno scambio Dzeko-Sanchez, la squadra nerazzurra sta comunque pensando ad un eventuale sostituto, qualora dovesse partire Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante dopo le sue esperienze prima con il Frosinone, 32 presenze e 5 gol, poi con il Genoa 27 presenze e sempre 5 reti, non sta trovando spazio nella squadra di Antonio Conte, visto che per il momento ha raccolto soltanto tre presenze, compresa quella di ieri con il Benevento di pochi minuti. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Sul giovane calciatore ci sono diverse squadre e qualora il club meneghino decidesse di lasciarlo andare, in nerazzurro potrebbe tornare Eder, ex attaccante dello Jiangsu Suning e che Conte conosce molto bene, avendolo allenato con la nazionale italiana all’Europeo 2016. Come ha spiegato Tuttosport.