Inter: tra il gol ritrovato e la certezza di rinnovare con i nerazzurri, Lautaro Martinez farà parte della squadra del futuro. Ecco perché

Lautaro Martinez, dopo un’astinenza durata quattro partite e tanti errori sottoporta, è tornato finalmente al gol. Firma importante per la suo fiducia ma Anche perché i nerazzurri hanno bisogno del miglior Lautaro. Per tutte le altre news CLICCA QUI. Il giocatore della ‘Beneamata’, comunque, dopo la partita ha spiegato quanto gli mancava tornare a segnare, ma ha parlato anche della questione rinnovo:

“Rinnovo? Stiamo cercando di arrivarci. Sono contento qua e la gente mi ha sempre trattato bene. La società e il mister hanno fiducia in me e io sono felice. Cerco sempre di dare il meglio in campo, poi quello che succede fuori si risolverà”.

Insomma, parole che fanno capire quanto il centravanti argentino tenga a rimanere all’Inter. Cosa manca, allora, all’ufficialità? Come per Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij, ci sarà da attendere un miglioramento della situazione economica del club e, soprattutto, maggiore chiarezza sul nuovo proprietario della ‘Beneamata’. Ad ogni modo, è tutto apparecchiato. Come riportato in esclusiva da Interlive nei giorni scorsi, tra il club e il management del giocatore l’intesa è massima.