Nicolò Barella viene considerato il miglior centrocampista italiano del momento, non a caso su di lui ci sono diversi top club. Uno di questi potrebbe provarci concretamente molto presto

Nicolò Barella è l’anima ma anche i polmoni dell’Inter targata Antonio Conte. Per molti addetti ai lavori, anzi quasi tutti il classe ’97 è attualmente il miglior centrocampista italiano. E probabilmente pure quello più corteggiato sul calciomercato, come dimostra il forte interesse nei suoi confronti da parte di alcuni top club europei. Real Madrid compreso, a tal proposito proprio dalla Spagna si parla di un possibile affondo a breve delle ‘Merengues’, alla ricerca di un erede di Luka Modric, per il 23 nerazzurro.

Calciomercato Inter, Barella al Real Madrid: ecco a che prezzo

Stando a ‘Fichajes.net’ il Real avrebbe individuato proprio in Barella, nonostante le caratteristiche totalmente diverse, il degno sostituto del Pallone d’Oro. Per questo motivo nei prossimi mesi potrebbero provare in maniera concreta a mettere le mani sul cartellino dell’ex Cagliari. Data la situazione economica tutt’altro che rosea, il club di viale della Liberazione non può permettersi di ritenere nessun calciatore incedibile, ma ovviamente per dire sì alla cessione del classe ’97 servirebbe una proposta importantissima, oseremmo dire shock: vale a dire tra i 75 e gli 80 milioni di euro.

Non una cifra mostruosa per un Real che non fa mercato da un anno e mezzo e che ancora deve ricevere il pagamento della prima rata di Hakimi. Gli eccellenti rapporti tra le parti potrebbero favorire anche l’affare Barella…