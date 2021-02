Calciomercato Inter: Chiellini svela alcuni particolari su un suo rifiuto ai nerazzurri e non solo spiegando che non lo fece per la Juventus

Giorgio Chiellini, intervistato da ‘So Foot’, ha svelato alcuni retroscena sul suo passato. Quando era soltanto una giovane promessa in forze al Livorno, l’attuale capitano della Juventus rifiutò Arsenal e Inter, ma non per motivi legati alla sua storia d’amore con i bianconeri:

“Quando avevo 16 anni e giocavo in Serie C, l’Arsenal mi propose una cifra enorme da poco meno di 200 milioni di lire a stagione, però non mi sentivo pronto e non volevo tradire il Livorno. Col senno di poi, fui un folle a rifiutare. La stessa cosa è successa quando mi chiesero di firmare per l’Inter, non ero pronto e non volevo tradire Livorno“.