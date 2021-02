Males: il calciatore in prestito al Genoa potrebbe tornare in patria al Basilea

Inter, il giovane calciatore Darian Males, in questo momento in prestito al Genoa potrebbe tornare in patria e finire nel Basilea che pare essere molto interessato. La squadra di Sforza settimana prossima affronterà il Bayer Leverkusen nei sedicesimi di Europa League

INTER MALES AGGIORNAMENTO/ Il calciomercato invernale o di riparazione in Italia è terminato lunedì 1 febbraio, ma in alcuni campionati esteri durerà ancora qualche giorno. Quindi se le squadre della nostra serie A possono acquistare solo giocatori senza contratto e svincolati, possono tranquillamente cedere in prestito o in vendita quelli in esubero o che non trovano spazio. Per esempio il calciomercato dei nostri vicini svizzeri terminerà il 15 febbraio, ed è proprio un club svizzero che potrebbe acquisire dal Genoa il calciatore Darian Males, che è in prestito nella società ligure dall’Inter. Il Basilea, formazione che milita nella massima serie del campionato elvetico e si trova al secondo posto in classifica a 10 punti dallo Young Boys, oltre ad essere ancore in Europa League, anche se nei sedicesimi dovrà affrontare il Bayer Leverkusen, sembrerebbe molto interessato al calciatore.

In ogni caso se la squadra allenata da Ciriaco Sforza, che ha giocato anche in nerazzurro come simpaticamente ricordavano il Trio Aldo, Giovanni e Giacomo in un loro famoso film, vorrà riportare in patria l’attaccante, dovrà a sua volta cedere un calciatore di pari ruolo, come ha spiegato il Gianluca Di Marzio tramite il suo sito.