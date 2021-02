Da Sanchez a Eysseric, le probabili formazioni del match Fiorentina-Inter valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A

Conte ritrova Hakimi e Lukaku, squalificati martedì contro la Juventus, stasera al ‘Franchi’ nel match contro la Fiorentina valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Il tecnico dell’Inter fa affidamento su entrambi per prendersi, almeno momentaneamente, la vetta della classifica. A sinistra Perisic dovrebbe scalzare Young, mentre in attacco si va verso la conferma di Sanchez a scapito di Lautaro. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Sponda viola, invece, mister Prandelli è alle prese col dubbio Ribery: il francese non sta bene, potrebbe stringere i denti e giocare dall’inizio, anche se al momento appare in netto vantaggio Eysseric. Se l’ex Bayern non dovesse davvero farcela, sarà lui a supportare l’unica punta Vlahovic. Arbitrerà La Penna della sezione di Roma 1.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: intesa di massima

Probabili formazioni Fiorentina-Inter

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Eysseric, Vlahovic. All.: Prandelli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku.

Arbitro: La Penna di Roma 1