Inter: l’ex giocatore della Fiorentina Abel Balbo ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha svelato i motivi per cui non approdò in nerazzurro

Abel Balbo, ex calciatore di Fiorentina e Udinese fra le tante, ha spiegato ai microfoni di ‘Sky Sport’ che non approdò all’Inter perché non convinse la moglie del presidente nerazzurro di quel tempo, Ernesto Pellegrini:

"Perché saltò tutto? Ricordo che andai a cena a casa di Pellegrini e con il ds Mariottini. Eravamo d'accordo su tutto. Ma alla fine mi fecero fare una firma su un foglio perché la moglie di Pellegrini studiava le firme. non so come funzionava, ma non passai l'esame. Per questo andò tutto in malora. Rimpianto? No".