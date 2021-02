L’Inter è alla ricerca anche dell’erede di Samir Handanovic. Idea Meret che però potrebbe essere coinvolto in uno scambio

Lo ‘scivolone’ di Coppa Italia contro la Juventus ha confermato come Samir Handanovic sia ormai nella fase calante della propria carriera. Il portierone sloveno dell’Inter inizia ad accusare il trascorrere del tempo e quest’anno in alcune circostanze è finito nel mirino della critica e soprattutto dei tifosi che non lo vedono più reattivo come un tempo. Per queste ragioni la società nerazzurra monitora ormai da qualche mese anche la possibilità di andare ad acquistare un successore di Handanovic nella prossima sessione di mercato estiva. Piace sempre il solito Juan Musso dell’Udinese ma potrebbe tornare in auge anche Alex Meret. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Conte incerto | Rispunta uno scenario clamoroso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affondo dalla Spagna per Barella | Prezzo fissato

Calciomercato Inter, scambio Meret-Skriniar: caccia al dopo Handanovic

All’Inter piace quindi Meret, che a Napoli non sta vivendo un’annata super, e che come sponsor importante ha il suo agente Pastorello come noto in eccellenti rapporti con la dirigenza nerazzurra. Appare comunque difficile al momento ipotizzare un’offerta per lui.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: intesa di massima

Al contrario è più probabile, stando a quanto si vocifera, che possa arriva una possibile proposta di scambio da Napoli per arriva a Milan Skriniar, mettendo sul piatto proprio il cartellino di Meret, con valutazione di entrambi sui 45 milioni. L’Inter però rifiuterebbe. .