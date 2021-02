Inter: ieri Arturo Vidal è stato sostituito al 45′ a causa di un infortunio. Di cosa si tratta e quando potrà tornare in campo il cileno

Serata perfetta per l’Inter di Antonio Conte, che ha battuto la Fiorentina al ‘Franchi’ dopo ben sette anni, se non fosse per l’infortunio rimediato da Arturo Vidal alla fine del primo tempo, a causa del quale è stato sostituito per precauzione. Il centrocampista cileno ha avuto una forte contusione al ginocchio sinistro. Oggi verranno svolti tutti gli aggiornamenti del caso per chiarire la situazione in maniera definitiva.

L’ex calciatore del Barcellona, comunque, salterà sicuramente la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus (anche perché è squalificato). L’obiettivo sarebbe quello di averlo a disposizione contro la Lazio in campionato tra una settimana.

Ecco il comunicato dell’Inter: