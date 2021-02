Vidal: trauma contusivo al ginocchio sinistro per il cileno che dovrebbe recuperare per domenica

Inter, il centrocampista Arturo Vidal ha subito un lieve infortunio al ginocchio sinistro nella partita con la Fiorentina. Gli esami effettuati questa mattina non hanno riscontrato nulla di grave e quindi con la Lazio dovrebbe essere disponibile

INTER VIDAL INFORTUNIO/ Il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal, era stato sostituito al termine del primo tempo durante la sfida tra Fiorentina e Inter, vinta dalla squadra di Antonio Conte per 2-0 grazie alle reti di Barella e Perisic. Il calciatore si era accomodato in tribuna e aveva anche ricevuto i complimenti da Beppe Marotta, quindi si pensava ad un semplice avvicendamento. Il calciatore cileno invece, aveva subito un trauma contusivo al ginocchio sinistro e quindi questa mattina si è recato a fare gli esami, che fortunatamente hanno dato esito negativo e non hanno mostrato alcuna lesione.

Il giocatore in ogni caso è squalificato per la partita di ritorno di Coppa Italia con la Juventus di martedì, quindi durante questa settimana svolgerà un programma personalizzato, in modo da poter essere pronto per la sfida di domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza contro la Lazio.