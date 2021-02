Vieri: “Fuori casa e soprattutto a Firenze non è mai facile vincere”

Inter, l’ex centravanti Christian Vieri ha voluto dare il suo parere sulla bella vittoria in campionato della sua ex squadra nella gara disputata a Firenze contro la formazione di casa

INTER VIERI DICHIARAZIONI/ L’ex attaccante dell’Inter Christian Vieri, ha voluto commentare tramite il suo canale Twitch Bobo Tv, la bella vittoria della sua ex squadra con la Fiorentina. Queste le sue parole: “Una vittoria straimportante”. L’ex calciatore, 190 presenze e 123 reti con la maglia nerazzurra, che per il momento gli valgono il nono posto nella classifica dei migliori attaccanti della storia della squadra milanese, ha poi voluto fornire un ulteriore parere: “Fuori casa e soprattutto a Firenze non è mai facile vincere. L’Inter ha fatto una buona partita, ha avuto un bel po’ di occasioni e torna a Milano con 3 punti straimportanti per la classifica”.

