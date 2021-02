Cassano: “Sanchez è l’unico campione dell’Inter insieme ad Eriksen”

Inter, l’ex giocatore Antonio Cassano ha voluto dare il suo parere sia sulla meritata vittoria della squadra nerazzurra contro la Fiorentina sia sulle ottime prestazioni di Alexis Sanchez sia con i viola che precedentemente con la Juventus

INTER CASSANO DICHIARAZIONI/ L’ex calciatore Antonio Cassano, ha voluto dare il suo parere sulla vittoria della squadra di Antonio Conte contro la Fiorentina, durante il solito appuntamento con l’amico Chrisatian Vieri sulla piattaforma Twitch dell’ex bomber Bobo Tv. Queste le parole dell’ex giocatore barese: “L’Inter ha avuto il pallino dall’inizio alla fine e ha vinto la partita meritatamente“. Poi ha voluto dare ulteriori spiegazioni e ha detto: “Non sono andati a pressarla e le hanno fatto giocare la palla, quindi non ha fatto fatica. Ma in campo ha fatto la differenza il numero 7 dei nerazzurri: Sanchez è l’unico campione dell’Inter insieme ad Eriksen. Contro la Juve è stato il migliore in campo, ho letto i giornali il giorno dopo e gli davano 4 o 4,5, questo per me è follia. E anche a Firenze ha fatto una partita clamorosa“.

