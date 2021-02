Handa: imbattuto da quattro partite ma adesso arrivano le sfide con Lazio e Milan

Inter, il portiere Samir Handanovic ha mantenuto la sua porta inviolata nelle ultime quattro partite di campionato, anche grazie ad un’ottima difesa che gli ha permesso spesso di assistere alla partita come spettatore non pagante, ma adesso in campionato arriveranno Lazio e Milan

INTER HANDANOVIC STATISTICA/ La Gazzetta dello Sport ha voluto evidenziare come la difesa dell’Inter e nello specifico Samir Handanovic, hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro gare di campionato. Nella partita giocata al Franchi, l’estremo difensore è stato anche autore di una doppia parata in pochi secondi, prima su Bonaventura tiro deviato sulla traversa e poi sulla ribattuta di Biraghi, riflesso pronto a deviare di piede come faceva ormai 35 anni fa Garella. Per vedere il portiere raccogliere la palla in fondo alla porta, bisogna tornare indietro al 10 gennaio e all’86’ minuto di Roma-Inter, poi con Juve, Udinese, Benevento e Fiorentina, la sua porta è rimasta inviolata e anzi è rimasto per lunghi tratti a fare da spettatore non pagante. Contro la Fiorentina è vero ha dovuto sfoderare due interventi alla Handanovic, ma per il resto dell’incontro non ha effettuato nulla di eclatante. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Cessione Inter, Bc Partners rilancia | Offerta super a Suning

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Mahrez per il big di Conte – VIDEO

I prossimi due incontri però sono veramente probanti e mantenere la porta ancora inviolata contro Lazio e Milan, potrebbe essere un ottimo segnale in vista della corsa scudetto, che comincia ad entrare sempre più nel vivo, ma soprattutto servirebbe a dare una risposta a coloro che cominciano a considerare l’estremo difensore nerazzurro, non più reattivo come una volta.