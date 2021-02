Juventus-Inter, out Bonucci. Pirlo può recuperare Dybala

Juventus-Inter, out Bonucci. Pirlo può recuperare Dybala

In vista del ritorno di Coppa Italia, la Juventus potrebbe recuperare Dybala almeno per la panchina: da Torino filtra ottimismo sulla presenza dell’argentino. Chi resterà fuori sarà Leonardo Bonucci, uscito durante la gara contro la Roma per alcune noie muscolari. Escluse lesioni, sarà comunque tenuto a riposo. Nell’Inter non ci sarà Vidal a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato a Firenze: si tenterà il completo recupero per la gara contro la Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma