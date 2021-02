Alla vigilia di Juventus-Inter, ritorno delle semifinali di Coppa Italia, si torna a parlare del successore di Samir Handanovic. A quanto pare i nerazzurri si avvicinano al portiere portoghese

Musso, Cragno, Meret o Silvestre (e ne dimentichiamo qualcun altro) per il post Handanovic? No, Rui Silva. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del ‘Corriere dello Sport’, infatti, l’Inter ha fatto importanti passi in avanti per l’ingaggio a zero del portiere portoghese. A zero perché il suo contratto col Granada scade il prossimo giugno e, come annunciato dal Ds del club spagnolo Fran Sanchez, esistono zero possibilità per il rinnovo. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Rui Silva partirebbe come vice Handanovic

I media spagnoli danno in netta pole il Betis per Rui Silva, mentre appunto qui in Italia a partire da stamane lo si dà vicino all’Inter che gli affiderebbe inizialmente il ruolo di vice Handanovic – ora occupato da Radu, del quale Conte non ha una grande considerazione – per poi forse consegnargli la maglia numero uno a partire dalla stagione 2022/2023. Staremo a vedere.