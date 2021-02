Stando alle clamorose indiscrezioni provenienti dalla Spagna può lasciare l’Inter al termine di questa stagione, dopo un solo anno con la maglia nerazzurra. I dettagli

Potrebbe lasciare l’Inter già alla fine di questa stagione, in sostanza dopo un solo anno in nerazzurro. La clamorosa indiscrezione di calciomercato proveniente dalla Spagna è ovviamente del tutto negativa per il club di viale della Liberazione, in particolare per i tifosi interisti. Il motivo è presto detto: andrebbe via quello che ad oggi rappresenta uno degli assoluti punti di forza della squadra di Antonio Conte, uno di quelli su cui il tecnico punterà stasera per battere la Juve e conquistare la finale di Coppa Italia.

Calciomercato Inter, il Real Madrid rivuole Hakimi: doppia offerta

Scopriamo le carte, parliamo di Achraf Hakimi. Secondo ‘Don Balon’ il Real Madrid si è pentito di averlo ceduto, affare da 45 milioni bonus compresi (ma ancora non ha ricevuto la prima rata…), e adesso punta a riprenderselo considerato che ha urgentemente bisogno di rinforzare la corsia destra. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI. Per il portale spagnolo Florentino Perez potrebbe mettere sul piatto qualcosa 50 milioni di euro, oppure in alternativa uno scambio con il deludente Alvaro Odriozola. Naturalmente l’Inter non ha intenzione di privarsi di Hakimi, soprattutto per quella cifra ed è difficile che possa accettare uno scambio simile.