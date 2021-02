Il prolungamento contrattuale con l’Inter di Marcelo Brozovic è per il momento in sospeso. Il croato potrebbe quindi tornare in auge per una vecchia conoscenza

Antonio Conte sembra aver trovato un buon equilibrio all’interno del suo centrocampo dando le chiavi della squadra a Marcelo Brozovic. Il croato classe 1992 si è infatti reinventato benissimo nelle vesti di regista basso davanti alla difesa, calandosi al meglio nella parte e offrendo così una maggiore continuità di rendimento. Il numero 77 dell’Inter è diventato una vera e propria certezza, un calciatore a cui affidarsi nei momenti di difficoltà e capace con freddezza di gestire il possesso del pallone. Brozovic a 28 anni ha quindi raggiunto la maturità calcistica come testimonia la continuità di impiego in una squadra così forte e gestito da un tecnico pretenzioso come lo stesso Conte. Fin qui anche un gol e ben 6 assist in Serie A per il croato che ha però il contratto in scadenza 2022. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Brozovic in stand-by: spunta lo scambio in Germania

Nonostante la ritrovata importanza di Brozovic negli schemi di Conte, l’Inter non li ha ancora prolungato il contratto. Il rinnovo del croato è dunque in stand-by e l’agente può così provare a piazzarlo nuovamente in un top club estero.

In questo senso potrebbe tornare in auge la vecchia-nuova idea Bayern Monaco, coi tedeschi che potrebbero offrire una ventina di milioni insieme al cartellino del giovane talentuoso Marc Roca. La clausola di Brozovic inoltre è da 60 milioni e la società meneghina ne vorrebbe almeno 45-50 cash senza contropartite tecniche per chiudere un eventuale cessione. Roca d’altro canto a 24 anni ha avuto la grande chance Bayern senza però ottenere un minutaggio particolarmente elevato. Lo spagnolo non ha brillato fin qui e sarebbe in cerca di rilancio ad alti livelli dopo le buone prestazioni all’Espanyol.