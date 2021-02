Juventus-Inter: il derby continua anche il giorno dopo. Non si placano infatti le polemiche sullo scontro tra Gianni Agnelli e Antonio Conte

Juventus-Inter continua anche fuori dal campo. dopo 180′ di confronti fisici e mentali in campo, anche fuori dal quadrato il clima rimane teso. Antonio Conte e Gianni Agnelli, infatti, avrebbero avuto un duro confronto con il tecnico leccese che avrebbe risposto alzando il dito medio al cielo alla fine del primo tempo. La dirigenza nerazzurra sarebbe molto infastidita per l’atteggiamento dei rivali bianconeri. Quella di Conte, infatti, è stata una reazione – sbagliata- a continui insulti e provocazioni da parte della ‘Vecchia Signora’. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Meriti ed errori | Il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto dell’Inter di Conte

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio

In più, questo modo di fare che con lo sport non ha veramente niente a che vedere, sarebbe già avvenuto negli incroci fra le due squadre nella scorsa stagione, la prima del tecnico leccese in nerazzurro. Dopo il match, l’ex capitano e allenatore juventino ha spiegato: “Insulti continui. La Juve dica la verità, ci vorrebbe rispetto”. I dirigenti della ‘Beneamata’, comunque, oggi si ritroveranno ad Appiano Gentile per sostenere proprio Conte. Il fastidio rimane, ma la volontà di rifarsi in campionato già contro la Lazio è tanta. Senza ombra di dubbio, il tecnico nerazzurro non se la lascerà sfuggire.