Spunta un clamoroso retroscena riguardante gli scontri durante e dopo Juventus-Inter

Gli ‘scontri’ durante e dopo Juventus-Inter, in particolare quello tra Antonio Conte e Andrea Agnelli, restano argomento di assoluta attualità. Nel referto arbitrale sembra che non sia stato scritto nulla a riguardo, per questo il Giudice sportivo potrebbe non comminare alcuna sanzione ai protagonisti extracampo del derby d’Italia che ha sancito la qualificazione dei bianconeri alla finale di Coppa Italia. La Procura federale, tuttavia, potrebbe decidere di aprire una inchiesta per far luce sugli accaduti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter il giorno dopo | Cosa è successo ieri tra Agnelli e Conte

LEGGI ANCHE >>> Inter-Lazio, Conte in ansia per Vidal: le ultime sul centrocampista

Juventus-Inter, nervosismo Conte e Oriali: la ‘colpa’ è di Paratici

La ‘versione’ dell’Inter è che la reazione di Conte sia stata causata dai ripetuti insulti che ha ricevuto dalla panchina bianconera ma soprattutto dalla tribuna, zona Andrea Agnelli e dirigenti juventini. Secondo il giornalista di ‘Mediaset’ Maurizio Pistocchi, però, il nervosismo del tecnico interista e del Club Manager Lele Oriali è antecedente e dovuto alle avances di Paratici nei confronti di Nicolò Barella. Avances piuttosto spinte che il centrocampista ha poi riportato sia all’allenatore dell’Inter che allo stesso Oriali. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

💣 Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stadium c’è di più: #Oriali e #Conte hanno saputo da #Barella che #Paratici l’ha più volte contattato per convincerlo a rompere con l’#Inter e andare alla Juve💣 pic.twitter.com/UW2mBdpEbR — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 10, 2021

In pratica, stando a quanto scritto su Twitter da Pistocchi, il Managing Director juventino “l’ha più volte contattato per convincerlo a rompere con l’Inter (in ballo c’è il rinnovo, ndr) e andare alla Juve“.