DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Lazio | La cronaca in tempo reale

La ventiduesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Lazio allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita la Lazio nel posticipo domenicale valido per la ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Reduci dall’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Juve, i nerazzurri di Conte vogliono proseguire la propria marcia in campionato per continuare a coltivare il sogno scudetto. Ma i biancocelesti di Simone Inzaghi puntano ad ottenere il settimo successo di fila per provare a scalare la classifica fino alla vetta. All’andata finì in parità 1-1. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.