Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza lo scenario clamoroso riguardante Beppe Marotta, destinato a salutare con l’arrivo di una nuova proprietà. Destinazione shock

Come scritto da Interlive.it, l’addio di Suning segnerà anche la fine del ciclo Marotta all’Inter. Questo perché una nuova proprietà, nel caso dei nerazzurri magari il fondo Bc Partners, solitamente impone subito dei cambiamenti nei quadri dirigenziali come in panchina, per questo è in bilico (ma lo sarebbe stata a prescindere) anche la permanenza di Antonio Conte. Tornando a Marotta, il giornalista Paolo Bargiggia ha sganciato una vera e propria bomba riguardo il futuro del quasi 64enne nativo di Varese. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Marotta torna alla Juventus: ecco la sua richiesta

In sostanza il futuro dell’attuale Amministratore delegato interista potrebbe essere in sostanza nel suo passato, ovvero alla Juventus. “(…) Scenario piuttosto stuzzicante, quasi meglio della festa degli innamorati: a fine stagione Beppe Marotta torna alla Juventus (dalla quale venne liquidato a fine ottobre 2018, ndr) ma ha chiesto che non ci sia più Paratici (in scadenza a giugno e col quale i rapporti sono pessimi, ndr). Prime fughe dalla barca Inter?”, ha scritto Bargiggia su Twitter.